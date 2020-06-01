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Phoenix, AZ
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5226 N 20TH Street
Last updated March 5 2020 at 7:45 AM

5226 N 20TH Street

5226 North 20th Street · No Longer Available
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Location

5226 North 20th Street, Phoenix, AZ 85016

Amenities

hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
courtyard
parking
pool
LOCATION, LOCATION, LOCATION! JUST A SHORT WALK TO SHOPPING, RESTAURANTS, AND ENTERTAINMENT. WELCOME HOME TO THIS CHARMING CONDO IN THE CAMELBACK CORRIDOR COMPLETE WITH VAULTED CEILINGS, CEILING FANS THROUGHOUT, AND PERGO WOOD FLOORING IN THE LIVING AND TRAFFIC AREAS. KITCHEN FEATURES TILE COUNTERS, ALL MAJOR APPLIANCES INCLUDED, AND PLENTY OF WHITE WOOD CABINETRY AND STORAGE SPACE. WALK IN CLOSETS IN BOTH BEDROOMS. COMMUNITY FEATURES COIN OPERATED LAUNDRY ROOMS AND COVERED PARKING. RELAX AND ENJOY YOUR FANTASTIC COMMUNITY POOL AND VERY PRIVATE, VERY GREEN COURTYARDS. WATER, SEWER, TRASH UTILITY IS INCLUDED IN THE MONTHLY RENT. YOU WON'T WANT TO MISS OUT ON THIS MUST SEE! $200 ADMIN. FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5226 N 20TH Street have any available units?
5226 N 20TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5226 N 20TH Street have?
Some of 5226 N 20TH Street's amenities include hardwood floors, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5226 N 20TH Street currently offering any rent specials?
5226 N 20TH Street isn't currently offering any rent specials.
Is 5226 N 20TH Street pet-friendly?
No, 5226 N 20TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5226 N 20TH Street offer parking?
Yes, 5226 N 20TH Street does offer parking.
Does 5226 N 20TH Street have units with washers and dryers?
No, 5226 N 20TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5226 N 20TH Street have a pool?
Yes, 5226 N 20TH Street has a pool.
Does 5226 N 20TH Street have accessible units?
No, 5226 N 20TH Street does not have accessible units.
Does 5226 N 20TH Street have units with dishwashers?
Yes, 5226 N 20TH Street has units with dishwashers.
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