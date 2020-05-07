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Phoenix, AZ
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3102 E Mulberry Drive
Last updated June 26 2019 at 11:09 AM

3102 E Mulberry Drive

3102 East Mulberry Drive · No Longer Available
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Location

3102 East Mulberry Drive, Phoenix, AZ 85016

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
dogs allowed
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
dogs allowed
garage
pet friendly
3102 E Mulberry Drive Available 07/01/19 COZY, MOVE-IN READY HOME IN GREAT NEIGHBORHOOD - RARELY DO HOMES COME ON THE MARKET FOR RENT IN THIS AREA. COZY, MOVE-IN READY HOME IN GREAT NEIGHBORHOOD. NO HOA! THIS IS A 3BED 2BATH GEM WITH A LOT OF UPDATES. LARGE PORCELAIN TILE FLOORS FOR LOW MAINTENANCE & COOL SUMMERS. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERS, 42'' DARK WOOD CABINETS, GAS STOVE & STAINLESS SINK, DW & MICROWAVE. CEILING FANS & BRICK CONSTRUCTION MAKE A VERY ENERGY EFFICIENT HOME. MASTER BEDROOM HAS DOUBLE DUAL PANE WINDOWS AND A PRIVATE DOOR TO BACK PATIO. MASTER HAS WALK-IN CLOSET AND UPDATED BATH. PATIO HAS A CUSTOM WOODEN COVER. REMODELED PATIO & WITH AN OUTDOOR BAR WITH TILE TOP & 2 ELECTRICAL OUTLETS. 2 CAR GARAGE WITH ELECTRIC OPENER. W/D INCLUDED IN GARAGE AS WELL AS UTILITY SINK. CLOSE TO EVERYTHING! PALM LINED STREET!

(RLNE4932992)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3102 E Mulberry Drive have any available units?
3102 E Mulberry Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3102 E Mulberry Drive have?
Some of 3102 E Mulberry Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3102 E Mulberry Drive currently offering any rent specials?
3102 E Mulberry Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3102 E Mulberry Drive pet-friendly?
Yes, 3102 E Mulberry Drive is pet friendly.
Does 3102 E Mulberry Drive offer parking?
Yes, 3102 E Mulberry Drive offers parking.
Does 3102 E Mulberry Drive have units with washers and dryers?
No, 3102 E Mulberry Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3102 E Mulberry Drive have a pool?
No, 3102 E Mulberry Drive does not have a pool.
Does 3102 E Mulberry Drive have accessible units?
No, 3102 E Mulberry Drive does not have accessible units.
Does 3102 E Mulberry Drive have units with dishwashers?
Yes, 3102 E Mulberry Drive has units with dishwashers.
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