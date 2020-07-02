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1439 E ECHO Lane
Last updated May 8 2020 at 5:06 AM

1439 E ECHO Lane

1439 East Echo Lane · No Longer Available
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Location

1439 East Echo Lane, Phoenix, AZ 85020

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
pool
bbq/grill
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1439 E ECHO Lane have any available units?
1439 E ECHO Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1439 E ECHO Lane have?
Some of 1439 E ECHO Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1439 E ECHO Lane currently offering any rent specials?
1439 E ECHO Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1439 E ECHO Lane pet-friendly?
No, 1439 E ECHO Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1439 E ECHO Lane offer parking?
Yes, 1439 E ECHO Lane offers parking.
Does 1439 E ECHO Lane have units with washers and dryers?
No, 1439 E ECHO Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1439 E ECHO Lane have a pool?
Yes, 1439 E ECHO Lane has a pool.
Does 1439 E ECHO Lane have accessible units?
No, 1439 E ECHO Lane does not have accessible units.
Does 1439 E ECHO Lane have units with dishwashers?
Yes, 1439 E ECHO Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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