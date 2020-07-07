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13243 N 47th Place
Last updated January 3 2020 at 3:09 PM

13243 N 47th Place

13243 North 47th Place · No Longer Available
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Location

13243 North 47th Place, Phoenix, AZ 85032

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13243 N 47th Place have any available units?
13243 N 47th Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 13243 N 47th Place have?
Some of 13243 N 47th Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13243 N 47th Place currently offering any rent specials?
13243 N 47th Place is not currently offering any rent specials.
Is 13243 N 47th Place pet-friendly?
No, 13243 N 47th Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 13243 N 47th Place offer parking?
Yes, 13243 N 47th Place offers parking.
Does 13243 N 47th Place have units with washers and dryers?
Yes, 13243 N 47th Place offers units with in unit laundry.
Does 13243 N 47th Place have a pool?
Yes, 13243 N 47th Place has a pool.
Does 13243 N 47th Place have accessible units?
No, 13243 N 47th Place does not have accessible units.
Does 13243 N 47th Place have units with dishwashers?
Yes, 13243 N 47th Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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