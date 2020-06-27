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9138 W Kimberly Way
Last updated September 20 2019 at 3:20 AM

9138 W Kimberly Way

9138 West Kimberly Way · No Longer Available
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Location

9138 West Kimberly Way, Peoria, AZ 85382
Westbrook Village

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
tennis court
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
pool
hot tub
media room
tennis court
AVAILABLE AUGUST -DECEMBER ONLY. Active adult community .LIGHT BRIGHT 2 BEDROOM 2 BATH CASITA IN SOUGHT AFTER ADULT COMMUNITY OF AT WESTBROOK. COVERED PATIO IS THE IS A WONDERFUL OUTDOOR SPACE FOR ENTERTAINING.LARGE EAT IN AREA OF KITCHEN IS JUST OFF THE GREAT ROOM. THIS IS A GREAT FLOORPLAN.WESTBROOK HAS ALL THE AMENITIES THAT YOU COULD WANT TO ENJOY YOU LEISURE TIME.GOLF, HEATED COMMUNITY POOLS AND SPA,WALKING AND BIKE PATHS,CLUBHOUSE AND REC CENTER,COMMUNITY MEDIA ROOM, TENNIS, WORK OUT FACILITY,AND MANY CLUBS TO FIT YOUR INTEREST.MORE PICTURE TO FOLLOW

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9138 W Kimberly Way have any available units?
9138 W Kimberly Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 9138 W Kimberly Way have?
Some of 9138 W Kimberly Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9138 W Kimberly Way currently offering any rent specials?
9138 W Kimberly Way is not currently offering any rent specials.
Is 9138 W Kimberly Way pet-friendly?
No, 9138 W Kimberly Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 9138 W Kimberly Way offer parking?
No, 9138 W Kimberly Way does not offer parking.
Does 9138 W Kimberly Way have units with washers and dryers?
No, 9138 W Kimberly Way does not offer units with in unit laundry.
Does 9138 W Kimberly Way have a pool?
Yes, 9138 W Kimberly Way has a pool.
Does 9138 W Kimberly Way have accessible units?
No, 9138 W Kimberly Way does not have accessible units.
Does 9138 W Kimberly Way have units with dishwashers?
Yes, 9138 W Kimberly Way has units with dishwashers.
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