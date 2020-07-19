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Mesa, AZ
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2321 S LORENA --
Last updated July 20 2019 at 6:57 AM

2321 S LORENA --

2321 South Lorena · No Longer Available
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Location

2321 South Lorena, Mesa, AZ 85209

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
pet friendly
MOVE-IN READY! 3 BED, 2 BATH HOME IN PRIME LOCATION. SPLIT FLOOR PLAN. SPACIOUS GREAT ROOM, FORMAL DINING AREA. OPEN KITCHEN WITH ALL STAINLESS-STEEL APPLIANCES INCLUDED, WALK-IN PANTRY, KITCHEN ISLAND WITH EAT-UP BAR SEATING. ALL NEUTRAL COLORS THROUGHOUT THE HOME. MASTER BATH WITH DUAL SINK VANITY, DOUBLE-WIDE SHOWER, WALK-IN CLOSET WITH BUILT-INS. GARAGE WITH EXPOXY FLOORING. WATER SOFTNER. DOUBLE FRONT DOOR FOR EXTRA SECURITY. FRONT-LOADING WASHER/DRYER INCLUDED. NICELY LANDSCAPED BACK YARD WITH SYNTHETIC GRASS. GREAT LOCATION WITH EASY ACCESS TO THE EAST LOOP 202. LOCATED WITHIN THE GILBERT SCHOOL DISTRICT. LANDSCAPING INCLUDED. NO CATS OR MULTI-PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2321 S LORENA -- have any available units?
2321 S LORENA -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 2321 S LORENA -- have?
Some of 2321 S LORENA --'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2321 S LORENA -- currently offering any rent specials?
2321 S LORENA -- is not currently offering any rent specials.
Is 2321 S LORENA -- pet-friendly?
Yes, 2321 S LORENA -- is pet friendly.
Does 2321 S LORENA -- offer parking?
Yes, 2321 S LORENA -- offers parking.
Does 2321 S LORENA -- have units with washers and dryers?
Yes, 2321 S LORENA -- offers units with in unit laundry.
Does 2321 S LORENA -- have a pool?
No, 2321 S LORENA -- does not have a pool.
Does 2321 S LORENA -- have accessible units?
No, 2321 S LORENA -- does not have accessible units.
Does 2321 S LORENA -- have units with dishwashers?
Yes, 2321 S LORENA -- has units with dishwashers.
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