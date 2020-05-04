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Goodyear, AZ
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14308 W CORA Lane
Last updated October 1 2019 at 7:38 AM

14308 W CORA Lane

14308 West Cora Lane · No Longer Available
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Location

14308 West Cora Lane, Goodyear, AZ 85395
Palm Valley

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14308 W CORA Lane have any available units?
14308 W CORA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Goodyear, AZ.
What amenities does 14308 W CORA Lane have?
Some of 14308 W CORA Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14308 W CORA Lane currently offering any rent specials?
14308 W CORA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 14308 W CORA Lane pet-friendly?
No, 14308 W CORA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Goodyear.
Does 14308 W CORA Lane offer parking?
Yes, 14308 W CORA Lane offers parking.
Does 14308 W CORA Lane have units with washers and dryers?
No, 14308 W CORA Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 14308 W CORA Lane have a pool?
No, 14308 W CORA Lane does not have a pool.
Does 14308 W CORA Lane have accessible units?
No, 14308 W CORA Lane does not have accessible units.
Does 14308 W CORA Lane have units with dishwashers?
Yes, 14308 W CORA Lane has units with dishwashers.
Does 14308 W CORA Lane have units with air conditioning?
No, 14308 W CORA Lane does not have units with air conditioning.
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