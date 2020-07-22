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6981 W. Kimberly Way
Last updated November 21 2019 at 12:04 PM

6981 W. Kimberly Way

6981 West Kimberly Way · No Longer Available
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Location

6981 West Kimberly Way, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
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fireplace
extra storage
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
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in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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No Pets Allowed

(RLNE4234487)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6981 W. Kimberly Way have any available units?
6981 W. Kimberly Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6981 W. Kimberly Way have?
Some of 6981 W. Kimberly Way's amenities include in unit laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6981 W. Kimberly Way currently offering any rent specials?
6981 W. Kimberly Way is not currently offering any rent specials.
Is 6981 W. Kimberly Way pet-friendly?
No, 6981 W. Kimberly Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6981 W. Kimberly Way offer parking?
Yes, 6981 W. Kimberly Way offers parking.
Does 6981 W. Kimberly Way have units with washers and dryers?
Yes, 6981 W. Kimberly Way offers units with in unit laundry.
Does 6981 W. Kimberly Way have a pool?
No, 6981 W. Kimberly Way does not have a pool.
Does 6981 W. Kimberly Way have accessible units?
No, 6981 W. Kimberly Way does not have accessible units.
Does 6981 W. Kimberly Way have units with dishwashers?
No, 6981 W. Kimberly Way does not have units with dishwashers.
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