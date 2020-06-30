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6428 W CAROL Avenue
Last updated November 5 2019 at 9:55 AM

6428 W CAROL Avenue

6428 West Carol Avenue · No Longer Available
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Location

6428 West Carol Avenue, Glendale, AZ 85302
Sahuaro Park West

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6428 W CAROL Avenue have any available units?
6428 W CAROL Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6428 W CAROL Avenue have?
Some of 6428 W CAROL Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6428 W CAROL Avenue currently offering any rent specials?
6428 W CAROL Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6428 W CAROL Avenue pet-friendly?
No, 6428 W CAROL Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6428 W CAROL Avenue offer parking?
Yes, 6428 W CAROL Avenue offers parking.
Does 6428 W CAROL Avenue have units with washers and dryers?
No, 6428 W CAROL Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6428 W CAROL Avenue have a pool?
No, 6428 W CAROL Avenue does not have a pool.
Does 6428 W CAROL Avenue have accessible units?
No, 6428 W CAROL Avenue does not have accessible units.
Does 6428 W CAROL Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6428 W CAROL Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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