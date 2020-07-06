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Glendale, AZ
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6373 W. Blackhawk Dr.
Last updated April 17 2020 at 10:30 AM

6373 W. Blackhawk Dr.

6373 West Blackhawk Drive · No Longer Available
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Location

6373 West Blackhawk Drive, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
stainless steel
pool
microwave
Unit Amenities
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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No Pets Allowed

(RLNE5700645)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6373 W. Blackhawk Dr. have any available units?
6373 W. Blackhawk Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 6373 W. Blackhawk Dr. have?
Some of 6373 W. Blackhawk Dr.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6373 W. Blackhawk Dr. currently offering any rent specials?
6373 W. Blackhawk Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 6373 W. Blackhawk Dr. pet-friendly?
No, 6373 W. Blackhawk Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 6373 W. Blackhawk Dr. offer parking?
Yes, 6373 W. Blackhawk Dr. offers parking.
Does 6373 W. Blackhawk Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 6373 W. Blackhawk Dr. offers units with in unit laundry.
Does 6373 W. Blackhawk Dr. have a pool?
Yes, 6373 W. Blackhawk Dr. has a pool.
Does 6373 W. Blackhawk Dr. have accessible units?
No, 6373 W. Blackhawk Dr. does not have accessible units.
Does 6373 W. Blackhawk Dr. have units with dishwashers?
No, 6373 W. Blackhawk Dr. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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