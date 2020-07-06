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5915 W ORANGEWOOD Avenue
Last updated November 20 2019 at 6:07 AM

5915 W ORANGEWOOD Avenue

5915 West Orangewood Avenue · No Longer Available
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Location

5915 West Orangewood Avenue, Glendale, AZ 85301

Amenities

hardwood floors
garage
fireplace
oven
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
oven
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5915 W ORANGEWOOD Avenue have any available units?
5915 W ORANGEWOOD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 5915 W ORANGEWOOD Avenue have?
Some of 5915 W ORANGEWOOD Avenue's amenities include hardwood floors, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5915 W ORANGEWOOD Avenue currently offering any rent specials?
5915 W ORANGEWOOD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 5915 W ORANGEWOOD Avenue pet-friendly?
No, 5915 W ORANGEWOOD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 5915 W ORANGEWOOD Avenue offer parking?
Yes, 5915 W ORANGEWOOD Avenue offers parking.
Does 5915 W ORANGEWOOD Avenue have units with washers and dryers?
No, 5915 W ORANGEWOOD Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 5915 W ORANGEWOOD Avenue have a pool?
No, 5915 W ORANGEWOOD Avenue does not have a pool.
Does 5915 W ORANGEWOOD Avenue have accessible units?
No, 5915 W ORANGEWOOD Avenue does not have accessible units.
Does 5915 W ORANGEWOOD Avenue have units with dishwashers?
No, 5915 W ORANGEWOOD Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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