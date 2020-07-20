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5702 W. Wagoner Rd.
Last updated November 7 2019 at 12:41 PM

5702 W. Wagoner Rd.

5702 West Wagoner Road · No Longer Available
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Location

5702 West Wagoner Road, Glendale, AZ 85308

Amenities

garage
pool
ceiling fan
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
Property Amenities
parking
pool
garage
5702 W. Wagoner Rd. Available 12/13/19 GREAT 4 BEDROOM WITH A FIREPLACE AND POOL ON A CORNER LOT. - **NO HOA!!** DESIGNER PAINT, NICHES,POT SHELVES,ACCENT AND BAY WINDOWS AND FRENCH DOORS. VAULTED CEILINGS,2'' BLINDS, SKYLIGHTS, AND CEILING FANS THROUGHOUT. BOTH A LIVING ROOM AND FAMILY ROOM. NO CARPETING, FLOORS ARE TILE AND WOOD LAMINATE FOR EASIER CARE. KITCHEN HAS A BREAKFAST BAR. MASTER BATH HAS DOUBLE SINKS AND A ROMAN TUB. GARAGE HAS BUILT-IN CABINETS. NEAR ARROWHEAD MALL AND EASY ACCESS TO THE 101. *NO PETS ALLOWED* TENANT OCCUPIED UNTIL 11/30/2019-TENANT RIGHTS APPLY**

No Pets Allowed

(RLNE2700423)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5702 W. Wagoner Rd. have any available units?
5702 W. Wagoner Rd. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 5702 W. Wagoner Rd. have?
Some of 5702 W. Wagoner Rd.'s amenities include garage, pool, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5702 W. Wagoner Rd. currently offering any rent specials?
5702 W. Wagoner Rd. is not currently offering any rent specials.
Is 5702 W. Wagoner Rd. pet-friendly?
No, 5702 W. Wagoner Rd. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 5702 W. Wagoner Rd. offer parking?
Yes, 5702 W. Wagoner Rd. offers parking.
Does 5702 W. Wagoner Rd. have units with washers and dryers?
No, 5702 W. Wagoner Rd. does not offer units with in unit laundry.
Does 5702 W. Wagoner Rd. have a pool?
Yes, 5702 W. Wagoner Rd. has a pool.
Does 5702 W. Wagoner Rd. have accessible units?
No, 5702 W. Wagoner Rd. does not have accessible units.
Does 5702 W. Wagoner Rd. have units with dishwashers?
No, 5702 W. Wagoner Rd. does not have units with dishwashers.
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