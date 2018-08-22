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5531 W BROWN Street
Last updated June 11 2020 at 3:30 AM

5531 W BROWN Street

5531 West Brown Street · (602) 989-8122
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Location

5531 West Brown Street, Glendale, AZ 85302

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,750

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3 Bed · 2 Bath · 1868 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
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refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5531 W BROWN Street have any available units?
5531 W BROWN Street has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 5531 W BROWN Street have?
Some of 5531 W BROWN Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5531 W BROWN Street currently offering any rent specials?
5531 W BROWN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 5531 W BROWN Street pet-friendly?
No, 5531 W BROWN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 5531 W BROWN Street offer parking?
Yes, 5531 W BROWN Street does offer parking.
Does 5531 W BROWN Street have units with washers and dryers?
Yes, 5531 W BROWN Street offers units with in unit laundry.
Does 5531 W BROWN Street have a pool?
Yes, 5531 W BROWN Street has a pool.
Does 5531 W BROWN Street have accessible units?
No, 5531 W BROWN Street does not have accessible units.
Does 5531 W BROWN Street have units with dishwashers?
Yes, 5531 W BROWN Street has units with dishwashers.
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