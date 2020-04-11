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Glendale, AZ
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20271 N 61ST Lane
Last updated September 6 2019 at 10:45 PM

20271 N 61ST Lane

20271 North 61st Lane · No Longer Available
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Location

20271 North 61st Lane, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NICE HOME IN WONDERFUL DEER VALLEY SCHOOL DISTRICT LOCATED IN ARROWHEAD RANCH. CLEAN AND MOVE-IN READY. COVERED PATIO. ASSOCIATION FEES INCLUDED IN RENT. SHOPPING, SCHOOLS & PARKS ARE ALL CLOSE. PET W/OWNER APPROVAL. TENANT TO MAINTAIN LANDSCAPING. FREEWAY CLOSE TO BOTH I-17 AND THE 101. CREDIT CHECK AND REFERENCES REQUIRED, PREFER APPLICANT PROVIDE OWN REPORT W/SCORE. LISTING AGENT IS RELATED TO OWNER. AVAILABLE 9/14/2009 ***NOTE: FLOORING IN PROCESS OF BEING REPLACE BEFORE 9/14/2019****

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20271 N 61ST Lane have any available units?
20271 N 61ST Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 20271 N 61ST Lane have?
Some of 20271 N 61ST Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20271 N 61ST Lane currently offering any rent specials?
20271 N 61ST Lane is not currently offering any rent specials.
Is 20271 N 61ST Lane pet-friendly?
Yes, 20271 N 61ST Lane is pet friendly.
Does 20271 N 61ST Lane offer parking?
No, 20271 N 61ST Lane does not offer parking.
Does 20271 N 61ST Lane have units with washers and dryers?
No, 20271 N 61ST Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 20271 N 61ST Lane have a pool?
No, 20271 N 61ST Lane does not have a pool.
Does 20271 N 61ST Lane have accessible units?
No, 20271 N 61ST Lane does not have accessible units.
Does 20271 N 61ST Lane have units with dishwashers?
Yes, 20271 N 61ST Lane has units with dishwashers.
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