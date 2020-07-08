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Gilbert, AZ
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4357 E VAUGHN Avenue
Last updated July 3 2020 at 2:16 PM

4357 E VAUGHN Avenue

4357 E Vaughn Ave · No Longer Available
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Location

4357 E Vaughn Ave, Gilbert, AZ 85234
Highland Groves at Morrison Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4357 E VAUGHN Avenue have any available units?
4357 E VAUGHN Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 4357 E VAUGHN Avenue have?
Some of 4357 E VAUGHN Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4357 E VAUGHN Avenue currently offering any rent specials?
4357 E VAUGHN Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4357 E VAUGHN Avenue pet-friendly?
No, 4357 E VAUGHN Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gilbert.
Does 4357 E VAUGHN Avenue offer parking?
Yes, 4357 E VAUGHN Avenue offers parking.
Does 4357 E VAUGHN Avenue have units with washers and dryers?
No, 4357 E VAUGHN Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4357 E VAUGHN Avenue have a pool?
No, 4357 E VAUGHN Avenue does not have a pool.
Does 4357 E VAUGHN Avenue have accessible units?
No, 4357 E VAUGHN Avenue does not have accessible units.
Does 4357 E VAUGHN Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4357 E VAUGHN Avenue has units with dishwashers.
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