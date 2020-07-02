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Gilbert, AZ
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2097 S COLT Drive
Last updated December 7 2019 at 5:33 AM

2097 S COLT Drive

2097 South Colt Drive · No Longer Available
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Location

2097 South Colt Drive, Gilbert, AZ 85295
Lyons Gate

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2097 S COLT Drive have any available units?
2097 S COLT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gilbert, AZ.
How much is rent in Gilbert, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Gilbert Rent Report.
What amenities does 2097 S COLT Drive have?
Some of 2097 S COLT Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2097 S COLT Drive currently offering any rent specials?
2097 S COLT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2097 S COLT Drive pet-friendly?
Yes, 2097 S COLT Drive is pet friendly.
Does 2097 S COLT Drive offer parking?
Yes, 2097 S COLT Drive offers parking.
Does 2097 S COLT Drive have units with washers and dryers?
No, 2097 S COLT Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2097 S COLT Drive have a pool?
Yes, 2097 S COLT Drive has a pool.
Does 2097 S COLT Drive have accessible units?
No, 2097 S COLT Drive does not have accessible units.
Does 2097 S COLT Drive have units with dishwashers?
Yes, 2097 S COLT Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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