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Chandler, AZ
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1600 S Carriage Ln
Last updated April 24 2020 at 10:30 AM

1600 S Carriage Ln

1600 South Carriage Lane · No Longer Available
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Location

1600 South Carriage Lane, Chandler, AZ 85286

Amenities

patio / balcony
pet friendly
stainless steel
pool
hot tub
range
Unit Amenities
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
hot tub
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RENTAL TAX IS 1.5%

SECURITY DEPOSIT IS ON APPROVE CREDIT

PET DEPOSIT $350.00
CLEANING DEPOSIT $350.00

(RLNE5684326)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1600 S Carriage Ln have any available units?
1600 S Carriage Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1600 S Carriage Ln have?
Some of 1600 S Carriage Ln's amenities include patio / balcony, pet friendly, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1600 S Carriage Ln currently offering any rent specials?
1600 S Carriage Ln is not currently offering any rent specials.
Is 1600 S Carriage Ln pet-friendly?
Yes, 1600 S Carriage Ln is pet friendly.
Does 1600 S Carriage Ln offer parking?
No, 1600 S Carriage Ln does not offer parking.
Does 1600 S Carriage Ln have units with washers and dryers?
No, 1600 S Carriage Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 1600 S Carriage Ln have a pool?
Yes, 1600 S Carriage Ln has a pool.
Does 1600 S Carriage Ln have accessible units?
No, 1600 S Carriage Ln does not have accessible units.
Does 1600 S Carriage Ln have units with dishwashers?
No, 1600 S Carriage Ln does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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