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1065 W Enfield Pl.
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1065 W Enfield Pl.

1065 West Enfield Place · No Longer Available
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Location

1065 West Enfield Place, Chandler, AZ 85286
Carrizal

Amenities

pet friendly
garage
stainless steel
pool
fire pit
microwave
Unit Amenities
carpet
microwave
oven
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
fire pit
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
1065 W Enfield Pl. Available 07/10/19 Coming Soon! Magnificent 4 Bed, 2.5 Bath Home, with Den and Gated Pool in great Chandler area. - LOCATION, LOCATION, LOCATION. CLOSE TO ALMA SCHOOL AND 202 IN CORE CHANDLER AREA. HOME OFFERS OPEN GREAT ROOM VISIBLE AS SOON AS YOU WALK IN. 4 BEDROOMS PLUS A DEN. ESPRESSO KITCHEN CABINETRY WITH SOLID SURFACE WHITE COUNTERS, AND COUNTER LIGHTING. STAINLESS STEEL APPLIANCES, INCLUDING REFRIGERATOR, MULTIPLE OVENS AND BUILT-IN MICROWAVE. TILE AND CARPET THROUGHOUT THE HOME. 2.5 BATHROOMS WITH A WALK IN SHOWER AND JACUZZI IN THE MASTER BEDROOM. HUGE BACKYARD WITH A FENCED POOL, GRASS FIELD AND FIRE PIT. LOTS OF STORAGE SPACE VIA CABINETS IN GARAGE. ALTOGETHER FANTASTIC HOME.

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(RLNE2505693)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1065 W Enfield Pl. have any available units?
1065 W Enfield Pl. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1065 W Enfield Pl. have?
Some of 1065 W Enfield Pl.'s amenities include pet friendly, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1065 W Enfield Pl. currently offering any rent specials?
1065 W Enfield Pl. is not currently offering any rent specials.
Is 1065 W Enfield Pl. pet-friendly?
Yes, 1065 W Enfield Pl. is pet friendly.
Does 1065 W Enfield Pl. offer parking?
Yes, 1065 W Enfield Pl. offers parking.
Does 1065 W Enfield Pl. have units with washers and dryers?
No, 1065 W Enfield Pl. does not offer units with in unit laundry.
Does 1065 W Enfield Pl. have a pool?
Yes, 1065 W Enfield Pl. has a pool.
Does 1065 W Enfield Pl. have accessible units?
No, 1065 W Enfield Pl. does not have accessible units.
Does 1065 W Enfield Pl. have units with dishwashers?
No, 1065 W Enfield Pl. does not have units with dishwashers.
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