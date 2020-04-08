All apartments in Avondale
Find more places like 322 S 120TH Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Avondale, AZ
/
322 S 120TH Avenue
Last updated November 3 2019 at 7:40 AM

322 S 120TH Avenue

322 South 120th Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Avondale
See all
Coldwater Springs
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

322 South 120th Avenue, Avondale, AZ 85323
Coldwater Springs

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
BEAUTIFUL HOME ON GOLF COURSE! TILE & WOOD LAMINATE FLOORING! LOTS OF NATURAL LIGHTING. BLINDS AND CEILING FANS THROUGHOUT! EAT-IN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR AND BREAKFAST NOOK. OPEN FLOORPLAN WITH MASTER BEDROOM SPLIT. WIRED FOR SURROUND SOUND INSIDE AND OUT(Speakers not included) LARGE MASTER SUITE WITH BAY WINDOWS! SPACIOUS BEDROOMS. COVERED BACK PATIO LINED WITH FLAGSTONE, LOW MAINTENANCE BACKYARD & RV GATE.WALKING DISTANCE TO GOLF COURSE, SCHOOLS AND NEIGHBORHOOD PARKS. NEAR FREEWAY I-10, SHOPPING, PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY AND ENTERTAINMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 322 S 120TH Avenue have any available units?
322 S 120TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 322 S 120TH Avenue have?
Some of 322 S 120TH Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 322 S 120TH Avenue currently offering any rent specials?
322 S 120TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 322 S 120TH Avenue pet-friendly?
No, 322 S 120TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 322 S 120TH Avenue offer parking?
Yes, 322 S 120TH Avenue offers parking.
Does 322 S 120TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 322 S 120TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 322 S 120TH Avenue have a pool?
No, 322 S 120TH Avenue does not have a pool.
Does 322 S 120TH Avenue have accessible units?
No, 322 S 120TH Avenue does not have accessible units.
Does 322 S 120TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 322 S 120TH Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
What to Include in a Roommate Agreement
How Do I Find an Apartment Fast?
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Income Restricted - Avondale Haciendas
910 S Dysart Rd
Avondale, AZ 85323
Aventura
10350 W McDowell Rd
Avondale, AZ 85392
Oceana
1700 N 103rd Ave
Avondale, AZ 85392
Newport Apartments
1333 N Dysart Rd
Avondale, AZ 85323
Sedona Peaks
12721 W Buckeye Rd
Avondale, AZ 85323
Coldwater Springs
12115 W Van Buren St
Avondale, AZ 85323
Bella Mirage
3800 North El Mirage Road
Avondale, AZ 85392
Rio Santa Fe
13015 W Rancho Santa Fe Blvd
Avondale, AZ 85392

Similar Pages

Avondale 1 BedroomsAvondale 2 Bedrooms
Avondale Apartments with ParkingAvondale Dog Friendly Apartments
Avondale Pet Friendly PlacesPinal County

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZ
Surprise, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZBuckeye, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZ
Anthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZ

Nearby Neighborhoods

Coldwater Springs
Harbor Shores

Apartments Near Colleges

Estrella Mountain Community CollegeArizona State University-Tempe
GateWay Community CollegeMesa Community College
Rio Salado College