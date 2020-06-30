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12554 W MADISON Street
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12554 W MADISON Street

12554 West Madison Street · No Longer Available
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Location

12554 West Madison Street, Avondale, AZ 85323
Coldwater Springs

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12554 W MADISON Street have any available units?
12554 W MADISON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 12554 W MADISON Street have?
Some of 12554 W MADISON Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12554 W MADISON Street currently offering any rent specials?
12554 W MADISON Street is not currently offering any rent specials.
Is 12554 W MADISON Street pet-friendly?
Yes, 12554 W MADISON Street is pet friendly.
Does 12554 W MADISON Street offer parking?
Yes, 12554 W MADISON Street offers parking.
Does 12554 W MADISON Street have units with washers and dryers?
No, 12554 W MADISON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12554 W MADISON Street have a pool?
No, 12554 W MADISON Street does not have a pool.
Does 12554 W MADISON Street have accessible units?
No, 12554 W MADISON Street does not have accessible units.
Does 12554 W MADISON Street have units with dishwashers?
Yes, 12554 W MADISON Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.
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