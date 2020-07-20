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10757 W Monte Vista Rd 21243724 - Location 001
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10757 W Monte Vista Rd 21243724 - Location 001

10757 West Monte Vista Road · No Longer Available
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Location

10757 West Monte Vista Road, Avondale, AZ 85392
Crystal Gardens

Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
3 Bed 2 Bath on CRYSTAL GARDENS on the lake. CALL DHANA 602-723-2008 - Subdivision: CRYSTAL GARDENS,

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Rental properties are leasing very quickly please contact me directly.

Lessee to verify all information to be correct. CALL or TEXT#:602-723-2008

DHANA GRIFFORE
Realtor
11024 N 28th Dr Suite#145
Phoenix, AZ 85029
CELL & TEXT#: 602-723-2008
E-Mail: dhana@gorenter.com
Brokerage Co: GoRenter.com, LLC

No Pets Allowed

(RLNE4764882)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10757 W Monte Vista Rd 21243724 - Location 001 have any available units?
10757 W Monte Vista Rd 21243724 - Location 001 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
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No, 10757 W Monte Vista Rd 21243724 - Location 001 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 10757 W Monte Vista Rd 21243724 - Location 001 offer parking?
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