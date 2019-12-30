All apartments in San Antonio
Find more places like 7727 Wexford Grove.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Antonio, TX
/
7727 Wexford Grove
Last updated May 15 2019 at 10:34 AM

7727 Wexford Grove

7727 Wexford Grv · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Antonio
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all

Location

7727 Wexford Grv, San Antonio, TX 78240

Amenities

patio / balcony
pool
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
pool
- ADORABLE 3-2-1, 1 STORY HOME! LOCATED IN RETREAT AT OAK HILLS, A SMALL GATED NEIGHBORHOOD IN THE "HEART OF THE MEDICAL CENTER"*SPACIOUS SINGLE LIVING AREA WITH SALTILLO TILE FLOORS*BRIGHT & CHEERFUL KITCHEN/BREAKFAST AREA W/FRENCH DOORS TO A VERY PRIVATE BACKYARD W/COV'D DECK*LOTS OF CROWN MOLDING*PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT*WHIRLPOOL TUB IN M/BATH*3RD BEDROOM IS PERFECT FOR STUDY W/DOUBLE FRENCH DOORS*PERFECT RENTAL OPPORTUNITY! NEAR WALKING TRAILS! CONVENIENT TO EVERYTHING!!HURRY WON'T LAST LONG

(RLNE4884371)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7727 Wexford Grove have any available units?
7727 Wexford Grove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 7727 Wexford Grove currently offering any rent specials?
7727 Wexford Grove is not currently offering any rent specials.
Is 7727 Wexford Grove pet-friendly?
No, 7727 Wexford Grove is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 7727 Wexford Grove offer parking?
No, 7727 Wexford Grove does not offer parking.
Does 7727 Wexford Grove have units with washers and dryers?
No, 7727 Wexford Grove does not offer units with in unit laundry.
Does 7727 Wexford Grove have a pool?
Yes, 7727 Wexford Grove has a pool.
Does 7727 Wexford Grove have accessible units?
No, 7727 Wexford Grove does not have accessible units.
Does 7727 Wexford Grove have units with dishwashers?
No, 7727 Wexford Grove does not have units with dishwashers.
Does 7727 Wexford Grove have units with air conditioning?
No, 7727 Wexford Grove does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Parent Guide to Apartment Living
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
When is the Best Time to Rent an Apartment?
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Escalante
1540 W Bitters Rd
San Antonio, TX 78248
Siesta Lane
111 Siesta Lane
San Antonio, TX 78201
The Park On Wurzbach
4707 Wurzbach Road
San Antonio, TX 78238
Salado Springs
12727 Vista del Norte
San Antonio, TX 78216
West Oaks
14838 Vance Jackson Rd
San Antonio, TX 78249
Verandas at Alamo Ranch
6831 Alamo Pkwy
San Antonio, TX 78253
The Alhambra SENIOR APARTMENT HOMES
7130 New Laredo Highway
San Antonio, TX 78211
Edge Studio
4041 Bluemel Rd
San Antonio, TX 78240

Similar Pages

San Antonio 1 BedroomsSan Antonio 2 Bedrooms
San Antonio Dog Friendly ApartmentsSan Antonio Pet Friendly Places
San Antonio Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Austin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TX
Universal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TX
Schertz, TXBuda, TXLockhart, TXCastle Hills, TX

Nearby Neighborhoods

Stone OakHighland HillsVance Jackson
Downtown San AntonioNorth CentralOak Park Northwood
Terrell HeightsShearer Hills Ridgeview

Apartments Near Colleges

Our Lady of the Lake UniversitySt Philip's College
San Antonio CollegeSt. Mary's University
The University of Texas Health Science Center at San Antonio