All apartments in Plano
Find more places like 6813 Dalmation Circle.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Plano, TX
/
6813 Dalmation Circle
Last updated March 4 2020 at 5:54 AM

6813 Dalmation Circle

6813 Dalmation Circle · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Plano
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

6813 Dalmation Circle, Plano, TX 75023

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
GREAT HOUSE TO CALL HOME! THIS HOME HAS BEEN PAINTED INSIDE WITH A PRETTY DESIGNER GRAY PAINT. BEAUTIFUL HOME WITH SOME FANTASTIC UPGRADES????THIS HOME HAS A GREAT OPEN AND SPACIOUS FLOOR PLAN. THE ENTRY HAS A BEAUTIFUL WOOD WITH IRON DOOR. TILE FLOOR IN ENTRY WAY. LIVING ROOM AND DINING HAVE WINDOWS FOR NATURAL LIGHT. MASTER BATHROOM HAS BEEN COMPLETELY UPGRADED; SHOWER HAS TILE,GRANITE COUNTERTOPS,SEPARATE SINKS AND MEDICINE CABINET. HOME IS IN A GREAT LOCATION WITH TONS OF SHOPPING AND EXCELLENT SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6813 Dalmation Circle have any available units?
6813 Dalmation Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 6813 Dalmation Circle have?
Some of 6813 Dalmation Circle's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6813 Dalmation Circle currently offering any rent specials?
6813 Dalmation Circle is not currently offering any rent specials.
Is 6813 Dalmation Circle pet-friendly?
No, 6813 Dalmation Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 6813 Dalmation Circle offer parking?
Yes, 6813 Dalmation Circle offers parking.
Does 6813 Dalmation Circle have units with washers and dryers?
No, 6813 Dalmation Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 6813 Dalmation Circle have a pool?
No, 6813 Dalmation Circle does not have a pool.
Does 6813 Dalmation Circle have accessible units?
No, 6813 Dalmation Circle does not have accessible units.
Does 6813 Dalmation Circle have units with dishwashers?
Yes, 6813 Dalmation Circle has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Collin Creek Apartment Homes
2301 Pebble Vale Dr
Plano, TX 75075
Camden Legacy Creek
6400 Ohio Dr
Plano, TX 75024
Windsor Metro West
8055 Windrose Ave
Plano, TX 75024
Morada Plano
1009 14th Street
Plano, TX 88101
Bel Air Plano
3500 Hillridge Dr
Plano, TX 75074
Legacy Village Apartment Homes
7001 Parkwood Blvd
Plano, TX 75024
The Encore Apartments
4700 Tribeca Ln
Plano, TX 75024
Fox Trails
6300 Roundrock Trl
Plano, TX 75023

Similar Pages

Plano 1 BedroomsPlano 2 Bedrooms
Plano Apartments with ParkingPlano Pet Friendly Places
Plano Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Willow BendStratford Estates
Downtown Plano

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District