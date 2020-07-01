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Irving, TX
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8601 Wellington Point Drive
Last updated April 6 2020 at 7:59 PM

8601 Wellington Point Drive

8601 Wellington Point Drive · No Longer Available
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Location

8601 Wellington Point Drive, Irving, TX 75063
Valley Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 750
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8601 Wellington Point Drive have any available units?
8601 Wellington Point Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 8601 Wellington Point Drive have?
Some of 8601 Wellington Point Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8601 Wellington Point Drive currently offering any rent specials?
8601 Wellington Point Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8601 Wellington Point Drive pet-friendly?
Yes, 8601 Wellington Point Drive is pet friendly.
Does 8601 Wellington Point Drive offer parking?
Yes, 8601 Wellington Point Drive offers parking.
Does 8601 Wellington Point Drive have units with washers and dryers?
No, 8601 Wellington Point Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8601 Wellington Point Drive have a pool?
No, 8601 Wellington Point Drive does not have a pool.
Does 8601 Wellington Point Drive have accessible units?
No, 8601 Wellington Point Drive does not have accessible units.
Does 8601 Wellington Point Drive have units with dishwashers?
Yes, 8601 Wellington Point Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 750
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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