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Irving, TX
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4941 Longwood Court
Last updated August 23 2019 at 10:49 PM

4941 Longwood Court

4941 Longwood Court · No Longer Available
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Location

4941 Longwood Court, Irving, TX 75038
Broadmoor Hills

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 600
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4941 Longwood Court have any available units?
4941 Longwood Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 4941 Longwood Court have?
Some of 4941 Longwood Court's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4941 Longwood Court currently offering any rent specials?
4941 Longwood Court is not currently offering any rent specials.
Is 4941 Longwood Court pet-friendly?
Yes, 4941 Longwood Court is pet friendly.
Does 4941 Longwood Court offer parking?
Yes, 4941 Longwood Court offers parking.
Does 4941 Longwood Court have units with washers and dryers?
No, 4941 Longwood Court does not offer units with in unit laundry.
Does 4941 Longwood Court have a pool?
Yes, 4941 Longwood Court has a pool.
Does 4941 Longwood Court have accessible units?
No, 4941 Longwood Court does not have accessible units.
Does 4941 Longwood Court have units with dishwashers?
Yes, 4941 Longwood Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 600
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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