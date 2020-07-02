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834 Lochnell Drive
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834 Lochnell Drive

834 Lochnell Drive · No Longer Available
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Location

834 Lochnell Drive, Houston, TX 77062
Clear Lake

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
game room
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 834 Lochnell Drive have any available units?
834 Lochnell Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 834 Lochnell Drive have?
Some of 834 Lochnell Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 834 Lochnell Drive currently offering any rent specials?
834 Lochnell Drive is not currently offering any rent specials.
Is 834 Lochnell Drive pet-friendly?
No, 834 Lochnell Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 834 Lochnell Drive offer parking?
Yes, 834 Lochnell Drive offers parking.
Does 834 Lochnell Drive have units with washers and dryers?
Yes, 834 Lochnell Drive offers units with in unit laundry.
Does 834 Lochnell Drive have a pool?
No, 834 Lochnell Drive does not have a pool.
Does 834 Lochnell Drive have accessible units?
Yes, 834 Lochnell Drive has accessible units.
Does 834 Lochnell Drive have units with dishwashers?
Yes, 834 Lochnell Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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