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5435 Chevy Chase
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5435 Chevy Chase

5435 Chevy Chase Drive · No Longer Available
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Location

5435 Chevy Chase Drive, Houston, TX 77056
Great Uptown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5435 Chevy Chase have any available units?
5435 Chevy Chase doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 5435 Chevy Chase have?
Some of 5435 Chevy Chase's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5435 Chevy Chase currently offering any rent specials?
5435 Chevy Chase is not currently offering any rent specials.
Is 5435 Chevy Chase pet-friendly?
No, 5435 Chevy Chase is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 5435 Chevy Chase offer parking?
Yes, 5435 Chevy Chase offers parking.
Does 5435 Chevy Chase have units with washers and dryers?
Yes, 5435 Chevy Chase offers units with in unit laundry.
Does 5435 Chevy Chase have a pool?
No, 5435 Chevy Chase does not have a pool.
Does 5435 Chevy Chase have accessible units?
No, 5435 Chevy Chase does not have accessible units.
Does 5435 Chevy Chase have units with dishwashers?
Yes, 5435 Chevy Chase has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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