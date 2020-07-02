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5341 Nolda Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5341 Nolda Street

5341 Nolda Street · No Longer Available
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Location

5341 Nolda Street, Houston, TX 77007
Washington Avenue - Memorial Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
pool
garage
GORGEOUS 3-STORY, FREE-STANDING, END UNIT WITHIN 7-UNIT GATED COMPLEX**BUILT BY DRAKE HOMES**PRIME LOCATION IN RICE MILITARY/WASHINGTON CORRIDOR NEAR WASHINGTON AVE, MEMORIAL PARK, DOWNTOWN & GALLERIA**UPGRADED FINISHES INCLUDE: BEAUTIFUL HAND-SCRAPED HARDWOOD AND DESIGNER STONE FLOORING, PRISTINE TRIM WORK, GOURMET, STAINLESS KITCHEN WITH 5-BURNER GAS RANGE (W/POT FILLER), TWO OVENS & BUILT-IN MICROWAVE, GRANITE COUNTERTOPS W/STONE BACKSPLASH, ENERGY EFFICIENT AC & HEATING SYSTEMS, DOUBLE-PANE INSULATED WINDOWS, LUXURIOUS MASTER BATH WITH WHIRLPOOL TUB & SEPARATE FULL-BODY SPRAY SHOWER**TWO BEDROOMS AND FULL BATH ON 1ST LEVEL**LIVING, DINING, KITCHEN & UTILITY RM ON 2ND LEVEL (W/FRENCH DOOR ACCESS TO LARGE BALCONY)**MASTER SUITE & LARGE ENTERTAINMENT/FLEX AREA (W/SURROUND SOUND) ON 3RD LEVEL**REFRIGERATOR, WASHER & DRYER INCLUDED**2-CAR GARAGE (REMOTE CONTROLS FOR GATE & GARAGE DOOR)**NO SMOKING & NO PETS**YARD MAINTENANCE INCLUDED**OUTSTANDING RENTAL HOME**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5341 Nolda Street have any available units?
5341 Nolda Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 5341 Nolda Street have?
Some of 5341 Nolda Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5341 Nolda Street currently offering any rent specials?
5341 Nolda Street is not currently offering any rent specials.
Is 5341 Nolda Street pet-friendly?
No, 5341 Nolda Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 5341 Nolda Street offer parking?
Yes, 5341 Nolda Street offers parking.
Does 5341 Nolda Street have units with washers and dryers?
Yes, 5341 Nolda Street offers units with in unit laundry.
Does 5341 Nolda Street have a pool?
Yes, 5341 Nolda Street has a pool.
Does 5341 Nolda Street have accessible units?
Yes, 5341 Nolda Street has accessible units.
Does 5341 Nolda Street have units with dishwashers?
Yes, 5341 Nolda Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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