All apartments in Houston
Find more places like 201 Goldenrod Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
201 Goldenrod Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

201 Goldenrod Street

201 Goldenrod Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all

Location

201 Goldenrod Street, Houston, TX 77009
Northside Village

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
HEIGHTS AREA *VICTORIAN STYLE WITH WRAP PORCH*2 BLOCS FROM WHITE OAK MUSIC HALL*WATER BILL INCLUDED*2BED/1BATH*THIS VICTORIAN HOME HAS BEEN BEAUTIFULLY REMODELED INCL. NEW KITCHEN & BATH. GRANITE COUNTER-TOPS. HARDWOOD FLOORS IN MAIN AREA, TRAVERTINE IN KITCHEN AND LAUNDRY ROOM,LARGE WALK IN CLOSET(7'X10')WITH WINDOW*IN-HOUSE UTILITY ROOM*EXTRA LARGE ATTIC*FABULOUS FRONT PORCH WITH CEILING FANS*FENCED BACK YARD*QUIET NO THRU TRAFFIC STREET POCKET NEIGHBORHOOD*PLENTY PARKING ON FRONT AND SIDE. COVERED GARAGE*24 MONTHS LEASE $1,690*AGENT RELATED TO SELLER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 201 Goldenrod Street have any available units?
201 Goldenrod Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 201 Goldenrod Street have?
Some of 201 Goldenrod Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 201 Goldenrod Street currently offering any rent specials?
201 Goldenrod Street is not currently offering any rent specials.
Is 201 Goldenrod Street pet-friendly?
No, 201 Goldenrod Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 201 Goldenrod Street offer parking?
Yes, 201 Goldenrod Street offers parking.
Does 201 Goldenrod Street have units with washers and dryers?
No, 201 Goldenrod Street does not offer units with in unit laundry.
Does 201 Goldenrod Street have a pool?
No, 201 Goldenrod Street does not have a pool.
Does 201 Goldenrod Street have accessible units?
No, 201 Goldenrod Street does not have accessible units.
Does 201 Goldenrod Street have units with dishwashers?
Yes, 201 Goldenrod Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Helpful Articles
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
Best Cities for Pets 2019
Renting vs Buying an Apartment
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Country Club
17610 Cali Dr
Houston, TX 77090
Melia Medical Center
8383 El Mundo St
Houston, TX 77054
Elan Med Center
7010 Staffordshire St
Houston, TX 77030
Camden City Centre
301 St Joseph Pkwy
Houston, TX 77002
1711 Caroline Apartments
1711 Caroline Ave
Houston, TX 77002
Knox at Westchase
12360 Richmond Ave
Houston, TX 77082
The JaXon
4855 Magnolia Cove Dr
Houston, TX 77345
Scotland Yard
2250 Holly Hall St
Houston, TX 77054

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston