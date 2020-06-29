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1718 Cornelius Trace Loop
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1718 Cornelius Trace Loop

1718 Cornelius Trace Loop · No Longer Available
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Location

1718 Cornelius Trace Loop, Houston, TX 77055
Spring Branch Central

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1718 Cornelius Trace Loop have any available units?
1718 Cornelius Trace Loop doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1718 Cornelius Trace Loop have?
Some of 1718 Cornelius Trace Loop's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1718 Cornelius Trace Loop currently offering any rent specials?
1718 Cornelius Trace Loop is not currently offering any rent specials.
Is 1718 Cornelius Trace Loop pet-friendly?
No, 1718 Cornelius Trace Loop is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 1718 Cornelius Trace Loop offer parking?
Yes, 1718 Cornelius Trace Loop offers parking.
Does 1718 Cornelius Trace Loop have units with washers and dryers?
Yes, 1718 Cornelius Trace Loop offers units with in unit laundry.
Does 1718 Cornelius Trace Loop have a pool?
No, 1718 Cornelius Trace Loop does not have a pool.
Does 1718 Cornelius Trace Loop have accessible units?
No, 1718 Cornelius Trace Loop does not have accessible units.
Does 1718 Cornelius Trace Loop have units with dishwashers?
Yes, 1718 Cornelius Trace Loop has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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