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Frisco, TX
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5188 Lago Vista
Last updated May 23 2020 at 8:45 AM

5188 Lago Vista

5188 Lago Vista Lane · No Longer Available
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Location

5188 Lago Vista Lane, Frisco, TX 75034
Starwood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
guest suite
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
game room
parking
pool
bbq/grill
garage
guest suite
hot tub
tennis court
ENJOY GORGEOUS LAKE FRONT VIEWS FROM THIS ENTERTAINER'S, 5 BED + 4 BATH HOME WITH OUTDOOR OASIS IN PRESTIGIOUS GUARD GATED STARWOOD!! GREAT OPEN FLOOR PLAN WITH SOARING CEILINGS & HAND SCRAPED HARDWOODS FEATURES MASTER BEDROOM, GUEST SUITE AND OFFICE DOWNSTAIRS WITH 3 LARGE BEDROOMS, 2 BATHS AND HUGE GAME ROOM UPSTAIRS. ENTERTAINER'S KITCHEN WITH LARGE ISLAND, SUB ZERO REFRIGERATOR & DOUBLE OVENS. OUTDOOR OASIS WITH POOL, SPA, BUILT IN GAS GRILL AND STONE ENTERTAINER'S BAR OVERLOOKS TRANQUIL VIEWS OF LAKE. GUARD GATED COMMUNITY WITH FITNESS CENTER, CLUBHOUSE, SECURITY, LIGHTED TENNIS, PARKS, LAKES, BIKE AND HIKING TRAILS. ACROSS THE STREET FROM THE STAR ENTERTAINMENT DISTRICT AND HOME OF THE DALLAS COWBOYS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5188 Lago Vista have any available units?
5188 Lago Vista doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 5188 Lago Vista have?
Some of 5188 Lago Vista's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5188 Lago Vista currently offering any rent specials?
5188 Lago Vista is not currently offering any rent specials.
Is 5188 Lago Vista pet-friendly?
No, 5188 Lago Vista is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 5188 Lago Vista offer parking?
Yes, 5188 Lago Vista offers parking.
Does 5188 Lago Vista have units with washers and dryers?
No, 5188 Lago Vista does not offer units with in unit laundry.
Does 5188 Lago Vista have a pool?
Yes, 5188 Lago Vista has a pool.
Does 5188 Lago Vista have accessible units?
No, 5188 Lago Vista does not have accessible units.
Does 5188 Lago Vista have units with dishwashers?
Yes, 5188 Lago Vista has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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