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3008 Sawtimber Trail
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3008 Sawtimber Trail

3008 Sawtimber Trail · No Longer Available
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Location

3008 Sawtimber Trail, Fort Worth, TX 76244
Villages of Woodland Springs

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3008 Sawtimber Trail have any available units?
3008 Sawtimber Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 3008 Sawtimber Trail have?
Some of 3008 Sawtimber Trail's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3008 Sawtimber Trail currently offering any rent specials?
3008 Sawtimber Trail is not currently offering any rent specials.
Is 3008 Sawtimber Trail pet-friendly?
No, 3008 Sawtimber Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 3008 Sawtimber Trail offer parking?
Yes, 3008 Sawtimber Trail offers parking.
Does 3008 Sawtimber Trail have units with washers and dryers?
No, 3008 Sawtimber Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 3008 Sawtimber Trail have a pool?
No, 3008 Sawtimber Trail does not have a pool.
Does 3008 Sawtimber Trail have accessible units?
No, 3008 Sawtimber Trail does not have accessible units.
Does 3008 Sawtimber Trail have units with dishwashers?
Yes, 3008 Sawtimber Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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