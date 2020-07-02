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Fort Worth, TX
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2208 W ROSEDALE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2208 W ROSEDALE

2208 West Rosedale Street South · No Longer Available
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Location

2208 West Rosedale Street South, Fort Worth, TX 76110
Mistletoe Heights

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
DARLING HOME WITH A COVERED ENTRYWAY AND PORCH IN MISTLETOE HEIGHTS! IT HAS BEEN COMPLETED REMODELED AND IS CLOSE TO THE ZOO, SHOPPING ON UNIVERSITY, THE HOSPITALS, I30, CHISOM TRAIL, STARBUCKS, W MAGNOLIA RESTAURANTS AND CULTURE AND OF COURSE FORT WORTH'S TCU! THE HOME FEATURES NEW FLOORING THROUGHOUT, GRANITE IN KITCHEN, NEW APPLIANCES, REFRIGERATOR, NEW FRESH PAINT INSIDE AND OUTSIDE, PRIVATE ALLEY WAY PARKING AND W ROSEDALE PARKING. MUST SEE TO APPRECIATE ALL THE DETAILS THAT WERE NOT OVERLOOKED! SECURITY DEPOSIT HAS BEEN REDUCED FOR IMMED OCCUPANCY AND LANDSCAPING AND FENCING WILL BE DONE AFTER THE FIRST OF THE YEAR!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2208 W ROSEDALE have any available units?
2208 W ROSEDALE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 2208 W ROSEDALE have?
Some of 2208 W ROSEDALE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2208 W ROSEDALE currently offering any rent specials?
2208 W ROSEDALE is not currently offering any rent specials.
Is 2208 W ROSEDALE pet-friendly?
No, 2208 W ROSEDALE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 2208 W ROSEDALE offer parking?
Yes, 2208 W ROSEDALE offers parking.
Does 2208 W ROSEDALE have units with washers and dryers?
No, 2208 W ROSEDALE does not offer units with in unit laundry.
Does 2208 W ROSEDALE have a pool?
No, 2208 W ROSEDALE does not have a pool.
Does 2208 W ROSEDALE have accessible units?
No, 2208 W ROSEDALE does not have accessible units.
Does 2208 W ROSEDALE have units with dishwashers?
Yes, 2208 W ROSEDALE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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