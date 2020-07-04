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Fort Worth, TX
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12732 NORTHERN PINE Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12732 NORTHERN PINE Drive

12732 Northern Pine Drive · No Longer Available
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Location

12732 Northern Pine Drive, Fort Worth, TX 76244
Timberland

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12732 NORTHERN PINE Drive have any available units?
12732 NORTHERN PINE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 12732 NORTHERN PINE Drive have?
Some of 12732 NORTHERN PINE Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12732 NORTHERN PINE Drive currently offering any rent specials?
12732 NORTHERN PINE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 12732 NORTHERN PINE Drive pet-friendly?
No, 12732 NORTHERN PINE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 12732 NORTHERN PINE Drive offer parking?
Yes, 12732 NORTHERN PINE Drive offers parking.
Does 12732 NORTHERN PINE Drive have units with washers and dryers?
No, 12732 NORTHERN PINE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 12732 NORTHERN PINE Drive have a pool?
No, 12732 NORTHERN PINE Drive does not have a pool.
Does 12732 NORTHERN PINE Drive have accessible units?
No, 12732 NORTHERN PINE Drive does not have accessible units.
Does 12732 NORTHERN PINE Drive have units with dishwashers?
Yes, 12732 NORTHERN PINE Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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