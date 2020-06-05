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2350 Hondo
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2350 Hondo

2350 Hondo Avenue · No Longer Available
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Location

2350 Hondo Avenue, Dallas, TX 75219

Amenities

patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2350 Hondo have any available units?
2350 Hondo doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2350 Hondo have?
Some of 2350 Hondo's amenities include patio / balcony, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2350 Hondo currently offering any rent specials?
2350 Hondo is not currently offering any rent specials.
Is 2350 Hondo pet-friendly?
No, 2350 Hondo is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 2350 Hondo offer parking?
Yes, 2350 Hondo offers parking.
Does 2350 Hondo have units with washers and dryers?
No, 2350 Hondo does not offer units with in unit laundry.
Does 2350 Hondo have a pool?
No, 2350 Hondo does not have a pool.
Does 2350 Hondo have accessible units?
No, 2350 Hondo does not have accessible units.
Does 2350 Hondo have units with dishwashers?
Yes, 2350 Hondo has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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