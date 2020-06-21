5932 POPLAR TREE STREET

Amenities
SW - SOUTHERN TERRACE - 4 BEDROOMS, 3 CAR GARAGE! - SW - SOUTHERN TERRACE COMMUNITY, 4 BEDROOMS ON A CULDESAC, ISLAND KITCHEN WITH PANTRY, APPLIANCES, 2.5 BATHS, SOLAR SCREENS, CEILING FANS, 3 CAR TANDEM GARAGE, HUGE BACK YARD, DESERT LANDSCAPED, COMMUNITY POOL & PARK AREA.
RENTAL CRITERIA - MUST MEET ALL THREE:
Proof of Income (3x's the Rent)
Credit Reports (Scores Higher than 650)
No Prior Rental Collections/Evictions
Additional Lease Information
LAST MONTH'S RENT SECURITY REQUIRED AT MOVE IN- $1575.00
COMMUNITY CENTER KEY DEPOSIT = $100
TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR THE 1ST $150 OF ANY/ALL MAINTENANCE/REPAIRS.
No Pets Allowed
(RLNE4705291)