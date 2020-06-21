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Spring Valley, NV
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5932 POPLAR TREE STREET
Last updated June 18 2020 at 10:00 AM

5932 POPLAR TREE STREET

5932 Polar Tree Street · (702) 870-3226 ext. 507
COVID-19 Update
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Location

5932 Polar Tree Street, Spring Valley, NV 89148
Rhodes Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 5932 POPLAR TREE STREET · Avail. now

$1,575

Click to see floorplan

4 Bed · 2.5 Bath · 2070 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
pool
ceiling fan
clubhouse
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
SW - SOUTHERN TERRACE - 4 BEDROOMS, 3 CAR GARAGE! - SW - SOUTHERN TERRACE COMMUNITY, 4 BEDROOMS ON A CULDESAC, ISLAND KITCHEN WITH PANTRY, APPLIANCES, 2.5 BATHS, SOLAR SCREENS, CEILING FANS, 3 CAR TANDEM GARAGE, HUGE BACK YARD, DESERT LANDSCAPED, COMMUNITY POOL & PARK AREA.

RENTAL CRITERIA - MUST MEET ALL THREE:
Proof of Income (3x's the Rent)
Credit Reports (Scores Higher than 650)
No Prior Rental Collections/Evictions

Additional Lease Information
LAST MONTH'S RENT SECURITY REQUIRED AT MOVE IN- $1575.00

COMMUNITY CENTER KEY DEPOSIT = $100

TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR THE 1ST $150 OF ANY/ALL MAINTENANCE/REPAIRS.

No Pets Allowed

(RLNE4705291)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5932 POPLAR TREE STREET have any available units?
5932 POPLAR TREE STREET has a unit available for $1,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5932 POPLAR TREE STREET have?
Some of 5932 POPLAR TREE STREET's amenities include patio / balcony, garage, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5932 POPLAR TREE STREET currently offering any rent specials?
5932 POPLAR TREE STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 5932 POPLAR TREE STREET pet-friendly?
No, 5932 POPLAR TREE STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Valley.
Does 5932 POPLAR TREE STREET offer parking?
Yes, 5932 POPLAR TREE STREET does offer parking.
Does 5932 POPLAR TREE STREET have units with washers and dryers?
No, 5932 POPLAR TREE STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 5932 POPLAR TREE STREET have a pool?
Yes, 5932 POPLAR TREE STREET has a pool.
Does 5932 POPLAR TREE STREET have accessible units?
No, 5932 POPLAR TREE STREET does not have accessible units.
Does 5932 POPLAR TREE STREET have units with dishwashers?
No, 5932 POPLAR TREE STREET does not have units with dishwashers.
Does 5932 POPLAR TREE STREET have units with air conditioning?
No, 5932 POPLAR TREE STREET does not have units with air conditioning.
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