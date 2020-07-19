All apartments in Henderson
Find more places like 782 WIGAN PIER DRIVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Henderson, NV
/
782 WIGAN PIER DRIVE
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

782 WIGAN PIER DRIVE

782 Wigan Pier Drive · (702) 400-6000
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Henderson
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

782 Wigan Pier Drive, Henderson, NV 89002
Paradise Hills

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 782 WIGAN PIER DRIVE · Avail. now

$1,550

3 Bed · 2 Bath · 1767 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
ceiling fan
basketball court
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
basketball court
bbq/grill
WIGAN PIER - ***GUARD GATED PALM HILLS COMMUNITY!***
BEAUTIFUL HOME WITH GORGEOUS DESERT LANDSCAPING. ALL APPLIANCES INCLUDED, KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, BREAKFAST BAR AND ISLAND, CEILING FANS AND BLINDS THROUGHOUT, FIREPLACE, COVERED PATIO HAS CEILING FANS, WATER FOUNTAIN IN BACK YARD, BEAUTIFUL MOUNTAIN VIEWS.FANTASTIC PARK IN THE MIDDLE OF COMMUNITY WITH BASKETBALL COURT AND BBQ AREA! NEAR DESIRABLE GRADE, MIDDLE & HIGH SCHOOL. CLOSE PROXIMITY TO THE COMMUNITY COLLEGE “CSN”

RENT IS $1550 THROUGH FEBRUARY 28,2021, THEN WILL CONTINUE THROUGH THE END OF THE LEASE AT $1700.

TO VIEW THIS LISTING PLEASE CONTACT ONE OF OUR AGENTS:
QUINTEN HORD 702-755-0255
NANCY WEBER 702-460-8484

(RLNE5914338)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 782 WIGAN PIER DRIVE have any available units?
782 WIGAN PIER DRIVE has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 782 WIGAN PIER DRIVE have?
Some of 782 WIGAN PIER DRIVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 782 WIGAN PIER DRIVE currently offering any rent specials?
782 WIGAN PIER DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 782 WIGAN PIER DRIVE pet-friendly?
No, 782 WIGAN PIER DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henderson.
Does 782 WIGAN PIER DRIVE offer parking?
No, 782 WIGAN PIER DRIVE does not offer parking.
Does 782 WIGAN PIER DRIVE have units with washers and dryers?
No, 782 WIGAN PIER DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 782 WIGAN PIER DRIVE have a pool?
No, 782 WIGAN PIER DRIVE does not have a pool.
Does 782 WIGAN PIER DRIVE have accessible units?
No, 782 WIGAN PIER DRIVE does not have accessible units.
Does 782 WIGAN PIER DRIVE have units with dishwashers?
No, 782 WIGAN PIER DRIVE does not have units with dishwashers.
Interested in 782 WIGAN PIER DRIVE?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Montego Bay Apartment Homes
1050 Whitney Ranch Dr
Henderson, NV 89014
Cyan at Green Valley
1350 Kelso Dunes Ave
Henderson, NV 89014
Aspen Peak Apartments
833 Aspen Peak Loop
Henderson, NV 89011
Horizon Ridge
595 S Green Valley Pkwy
Henderson, NV 89012
Prelude at the Park
501 E Lake Mead Pkwy
Henderson, NV 89015
The Aviator
3660 Saint Rose Parkway
Henderson, NV 89052
The Well
1050 Wellness Pl
Henderson, NV 89011
Cornerstone Park
210 Quest Park St
Henderson, NV 89074

Similar Pages

Henderson 1 BedroomsHenderson 2 Bedrooms
Henderson Apartments with PoolsHenderson Dog Friendly Apartments
Henderson Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Las Vegas, NVParadise, NVSpring Valley, NVNorth Las Vegas, NV
Sunrise Manor, NVEnterprise, NVSummerlin South, NVWhitney, NV
Winchester, NVLaughlin, NVPahrump, NVBoulder City, NV

Nearby Neighborhoods

Green Valley NorthGibson SpringsMc Cullough Hills
Seven HillsGreen Valley SouthGreen Valley Ranch
Whitney RanchValley View

Apartments Near Colleges

Roseman University of Health SciencesNevada State College
Touro University NevadaCollege of Southern Nevada
University of Nevada-Las Vegas
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity