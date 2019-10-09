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Henderson, NV
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3226 PORTO VITTORIA AVE
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

3226 PORTO VITTORIA AVE

3226 Portovittoria Avenue · (702) 478-8800 ext. 2
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Location

3226 Portovittoria Avenue, Henderson, NV 89044

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3226 PORTO VITTORIA AVE · Avail. Jul 24

$3,500

Click to see floorplan

3 Bed · 2.5 Bath · 2686 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
stainless steel
pool
fire pit
Unit Amenities
bathtub
fireplace
furnished
granite counters
ice maker
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
fire pit
pool
bbq/grill
hot tub
3226 PORTO VITTORIA AVE Available 07/24/20 *COMING SOON!* GORGEOUS 3 BED 2.5 BATH IN INSIRADA! - *COMING SOON!* GORGEOUS 3 BEDROOM 2.5 BATH IN INSPIRADA .LOCATED IN VERY QUIET AND LOW TRAFFIC STREET. PARTIALLY FURNISHED.

THIS GORGEOUS HOME FEATURES STRIP VIEWS,SPARKLING POOL, SPA, WATERFALLS, A SALT WATER SYSTEM, AND A COMPUTERIZED CONTROL SYSTEM. LOVELY TUSCAN STYLE LANDSCAPING, FIRE PIT, AND A SITTING ENTERTAINMENT AREA. A FULL STAINLESS STEEL OUTDOOR KITCHEN WITH 52 INCH BBQ, UNDER COUNTER REFRIGERATOR, WARMING DRAWER AND A SITTING ENTERTAINMENT AREA.

KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, WATER SOFTENER SYSTEM, AND A FULL WET BAR WITH 2 UNDER COUNTER REFRIGERATORS AND ICE MAKER. MASTER BED HAS A 6 FOOT SOAKING TUB, AND SEPARATE SHOWER. ENTRY WAY WITH AN ENCLOSED COURT YARD, WITH FIREPLACE, AND SITTING ENTERTAINMENT AREA.

THIS HOME IS PERFECT FOR ENTERTAINING.

Call 702-478-8800 for more info or schedule a showing

$60 Application Fee (per adult) (Non-Refundable)
$200 Move-in Admin Fee (Non-Refundable)
$3500 Security Deposit (Refundable)
$300 Pet Fee - Per Pet (Non-Refundable)
$3500 Furniture Deposit (Refundable)

(RLNE4823190)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3226 PORTO VITTORIA AVE have any available units?
3226 PORTO VITTORIA AVE has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 3226 PORTO VITTORIA AVE have?
Some of 3226 PORTO VITTORIA AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3226 PORTO VITTORIA AVE currently offering any rent specials?
3226 PORTO VITTORIA AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 3226 PORTO VITTORIA AVE pet-friendly?
Yes, 3226 PORTO VITTORIA AVE is pet friendly.
Does 3226 PORTO VITTORIA AVE offer parking?
No, 3226 PORTO VITTORIA AVE does not offer parking.
Does 3226 PORTO VITTORIA AVE have units with washers and dryers?
No, 3226 PORTO VITTORIA AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 3226 PORTO VITTORIA AVE have a pool?
Yes, 3226 PORTO VITTORIA AVE has a pool.
Does 3226 PORTO VITTORIA AVE have accessible units?
No, 3226 PORTO VITTORIA AVE does not have accessible units.
Does 3226 PORTO VITTORIA AVE have units with dishwashers?
No, 3226 PORTO VITTORIA AVE does not have units with dishwashers.
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