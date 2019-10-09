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3226 PORTO VITTORIA AVE Available 07/24/20 *COMING SOON!* GORGEOUS 3 BED 2.5 BATH IN INSIRADA! - *COMING SOON!* GORGEOUS 3 BEDROOM 2.5 BATH IN INSPIRADA .LOCATED IN VERY QUIET AND LOW TRAFFIC STREET. PARTIALLY FURNISHED.
THIS GORGEOUS HOME FEATURES STRIP VIEWS,SPARKLING POOL, SPA, WATERFALLS, A SALT WATER SYSTEM, AND A COMPUTERIZED CONTROL SYSTEM. LOVELY TUSCAN STYLE LANDSCAPING, FIRE PIT, AND A SITTING ENTERTAINMENT AREA. A FULL STAINLESS STEEL OUTDOOR KITCHEN WITH 52 INCH BBQ, UNDER COUNTER REFRIGERATOR, WARMING DRAWER AND A SITTING ENTERTAINMENT AREA.
KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, WATER SOFTENER SYSTEM, AND A FULL WET BAR WITH 2 UNDER COUNTER REFRIGERATORS AND ICE MAKER. MASTER BED HAS A 6 FOOT SOAKING TUB, AND SEPARATE SHOWER. ENTRY WAY WITH AN ENCLOSED COURT YARD, WITH FIREPLACE, AND SITTING ENTERTAINMENT AREA.
THIS HOME IS PERFECT FOR ENTERTAINING.
Call 702-478-8800 for more info or schedule a showing
$60 Application Fee (per adult) (Non-Refundable)
$200 Move-in Admin Fee (Non-Refundable)
$3500 Security Deposit (Refundable)
$300 Pet Fee - Per Pet (Non-Refundable)
$3500 Furniture Deposit (Refundable)
(RLNE4823190)