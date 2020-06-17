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2016 HOBBYHORSE AVE
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

2016 HOBBYHORSE AVE

2016 Hobbyhorse Avenue · (702) 721-6928
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Location

2016 Hobbyhorse Avenue, Henderson, NV 89012
Green Valley Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2016 HOBBYHORSE AVE · Avail. now

$2,295

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3 Bed · 2 Bath · 1810 sqft

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Amenities

granite counters
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recently renovated
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Steve Ord 702-721-6928

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(RLNE5559439)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2016 HOBBYHORSE AVE have any available units?
2016 HOBBYHORSE AVE has a unit available for $2,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 2016 HOBBYHORSE AVE have?
Some of 2016 HOBBYHORSE AVE's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2016 HOBBYHORSE AVE currently offering any rent specials?
2016 HOBBYHORSE AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 2016 HOBBYHORSE AVE pet-friendly?
No, 2016 HOBBYHORSE AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henderson.
Does 2016 HOBBYHORSE AVE offer parking?
Yes, 2016 HOBBYHORSE AVE does offer parking.
Does 2016 HOBBYHORSE AVE have units with washers and dryers?
No, 2016 HOBBYHORSE AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 2016 HOBBYHORSE AVE have a pool?
No, 2016 HOBBYHORSE AVE does not have a pool.
Does 2016 HOBBYHORSE AVE have accessible units?
No, 2016 HOBBYHORSE AVE does not have accessible units.
Does 2016 HOBBYHORSE AVE have units with dishwashers?
No, 2016 HOBBYHORSE AVE does not have units with dishwashers.
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