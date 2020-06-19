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1425 Pleasant Garden Drive
Last updated May 27 2020 at 6:00 PM

1425 Pleasant Garden Drive

1425 Pleasant Garden Lane · (919) 924-4991
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Location

1425 Pleasant Garden Lane, Raleigh, NC 27610

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,395

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3 Bed · 2 Bath · 1315 sqft

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Amenities

patio / balcony
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1425 Pleasant Garden Drive have any available units?
1425 Pleasant Garden Drive has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Raleigh, NC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Raleigh Rent Report.
What amenities does 1425 Pleasant Garden Drive have?
Some of 1425 Pleasant Garden Drive's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1425 Pleasant Garden Drive currently offering any rent specials?
1425 Pleasant Garden Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1425 Pleasant Garden Drive pet-friendly?
No, 1425 Pleasant Garden Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Raleigh.
Does 1425 Pleasant Garden Drive offer parking?
Yes, 1425 Pleasant Garden Drive does offer parking.
Does 1425 Pleasant Garden Drive have units with washers and dryers?
No, 1425 Pleasant Garden Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1425 Pleasant Garden Drive have a pool?
Yes, 1425 Pleasant Garden Drive has a pool.
Does 1425 Pleasant Garden Drive have accessible units?
No, 1425 Pleasant Garden Drive does not have accessible units.
Does 1425 Pleasant Garden Drive have units with dishwashers?
No, 1425 Pleasant Garden Drive does not have units with dishwashers.
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