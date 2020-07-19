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Prince George's County, MD
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15815 HAYNES ROAD
Last updated April 6 2019 at 9:43 AM

15815 HAYNES ROAD

15815 Haynes Road · No Longer Available
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Location

15815 Haynes Road, Prince George's County, MD 20707

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
AWESOME LOCATION BETWEEN BALTIMORE AND DC, CLOSE TO FT MEADE AND EVERYTHING YOU NEED. SERENE VIEW FROM BACK DECK, BACK BEDROOM, KITCHEN AND LL FAMILY ROOM OF A BEAUTIFUL CREEK THAT LEADS TO PATUXENT RIVER ON MAIN STREET AND WOODS FILLED WITH DEER AND BIRDS. THE BEDROOMS AND CLOSETS ARE VERY LARGE, LIVING AREA IS BEYOND PEACEFUL. LOWER LEVEL HAS FULL BATH AND FIREPLACE, WIRED FOR SOUND!VERY SMALL COMMUNITY TUCKED AWAY AT A DEAD END SO VERY CALM TRAFFIC AREA. LOVE WHERE YOU LIVE! $50 APPLICATION FEE PER PERSON ABOVE 18. PETS CASE BY CASE. REPAIRS/PAINTING WILL BE DONE WHEN TENANT VACATES. NOT A REGISTERED VOUCHER PARTICIPANT PROPERTY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15815 HAYNES ROAD have any available units?
15815 HAYNES ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Prince George's County, MD.
What amenities does 15815 HAYNES ROAD have?
Some of 15815 HAYNES ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15815 HAYNES ROAD currently offering any rent specials?
15815 HAYNES ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 15815 HAYNES ROAD pet-friendly?
Yes, 15815 HAYNES ROAD is pet friendly.
Does 15815 HAYNES ROAD offer parking?
No, 15815 HAYNES ROAD does not offer parking.
Does 15815 HAYNES ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 15815 HAYNES ROAD offers units with in unit laundry.
Does 15815 HAYNES ROAD have a pool?
No, 15815 HAYNES ROAD does not have a pool.
Does 15815 HAYNES ROAD have accessible units?
No, 15815 HAYNES ROAD does not have accessible units.
Does 15815 HAYNES ROAD have units with dishwashers?
Yes, 15815 HAYNES ROAD has units with dishwashers.
Does 15815 HAYNES ROAD have units with air conditioning?
No, 15815 HAYNES ROAD does not have units with air conditioning.
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