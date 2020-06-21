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North Bethesda, MD
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10109 DICKENS AVE
Last updated June 17 2020 at 11:10 AM

10109 DICKENS AVE

10109 Dickens Avenue · No Longer Available
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Location

10109 Dickens Avenue, North Bethesda, MD 20814

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
new construction
GORGEOUS LUXURIOUS PROPERTY - NEW CONSTRUCTION FROM 2005 WITH ALL BELLS AND WHISTLES - OPEN FLOOR PLAN - LOTS OF NATURAL LIGHT THRU OUT THE PROPERTY - DELUXE KITCHEN WITH ADJOINING FAMILY ROOM WITH FIREPLACE , STAINLESS APPLIANCES & GRANITE COUNTERTOPS - 3 ENSUITE BEDROOMS INCLUSING A SPACIOUS MASTER SUITE - BONUS ROOM/OFFICE MAIN FLOOR - 3 GAS FIREPLACES - SPACIOUS 2 CAR GARAGE - HUGE IN-LAW SUITE IN LOWER LEVEL WITH OWN KITCHEN - BACKYARDCONVENIENTLY LOCATED NEAR WILDWOOD SHOPPING CENTER, FRENCH LYCEE ROCHAMBEAU THRU TRAIL & LESS THAN 1 MILE FROM GROSVENOR METRO STATION & 495 & 270.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10109 DICKENS AVE have any available units?
10109 DICKENS AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in North Bethesda, MD.
What amenities does 10109 DICKENS AVE have?
Some of 10109 DICKENS AVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10109 DICKENS AVE currently offering any rent specials?
10109 DICKENS AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 10109 DICKENS AVE pet-friendly?
No, 10109 DICKENS AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bethesda.
Does 10109 DICKENS AVE offer parking?
Yes, 10109 DICKENS AVE does offer parking.
Does 10109 DICKENS AVE have units with washers and dryers?
Yes, 10109 DICKENS AVE offers units with in unit laundry.
Does 10109 DICKENS AVE have a pool?
No, 10109 DICKENS AVE does not have a pool.
Does 10109 DICKENS AVE have accessible units?
No, 10109 DICKENS AVE does not have accessible units.
Does 10109 DICKENS AVE have units with dishwashers?
Yes, 10109 DICKENS AVE has units with dishwashers.
Does 10109 DICKENS AVE have units with air conditioning?
No, 10109 DICKENS AVE does not have units with air conditioning.
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