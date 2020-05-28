All apartments in Malden
Find more places like 495 PLEASANT ST.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Malden, MA
/
495 PLEASANT ST
Last updated June 4 2020 at 8:53 PM

495 PLEASANT ST

495 Pleasant Street · (781) 589-6587
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Malden
See all
Apartments with Gym
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Garage
See all

Location

495 Pleasant Street, Malden, MA 02148
West End

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 6 · Avail. now

$1,495

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 9999 sqft

Report This Listing

Amenities

parking
carpet
range
refrigerator
Unit Amenities
carpet
range
refrigerator
Property Amenities
parking
START PARKING AND GET READY TO COME HOME. SINGLE PERSON OCCUPANCY ONLY-NO EXCEPTIONS! 3RD. FLOOR UNIT WITH 3 ROOMS 1 BR. 1FULL BATH WITH SMALL EAT IN KITCHEN, LARGE AND SPACIOUS L.R. WITH BIG CLOSET, MSTR. BR. IS QUEEN SIZE . WALL TO WALL CARPET IN HALLWAY, L.R. AND BEDROOM. GREAT LAYOUT AND CLOSE TO SHOPS, STORE, MAJOR ROADS AND MALDEN T STATION. NO LAUNDRY ON SITE BUT LAUNDROMAT IS RIGHT DOWN THE STREET. RENT INCLUDES HEAT AND H.W. GREAT WAY TO SAVE MONEY SO DON'T DELAY CALL TODAY . NO SMOKING AT ALL IN UNIT OR IN BUILDING. NO PETS AT ALL. ALL UNITS WILL REMAIN AVAILABLE UNTIL COMPLETE PAPERWORK, SIGNED LEASES AND ALL MONIES HAVE BEEN RECEIVED. MUST HAVE GOOD CREDIT AND REFERENCES AND RENTAL HISTORY AND VERIFIABLE INCOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 495 PLEASANT ST have any available units?
495 PLEASANT ST has a unit available for $1,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 495 PLEASANT ST have?
Some of 495 PLEASANT ST's amenities include parking, carpet, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 495 PLEASANT ST currently offering any rent specials?
495 PLEASANT ST isn't currently offering any rent specials.
Is 495 PLEASANT ST pet-friendly?
No, 495 PLEASANT ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malden.
Does 495 PLEASANT ST offer parking?
Yes, 495 PLEASANT ST does offer parking.
Does 495 PLEASANT ST have units with washers and dryers?
No, 495 PLEASANT ST does not offer units with in unit laundry.
Does 495 PLEASANT ST have a pool?
No, 495 PLEASANT ST does not have a pool.
Does 495 PLEASANT ST have accessible units?
No, 495 PLEASANT ST does not have accessible units.
Does 495 PLEASANT ST have units with dishwashers?
No, 495 PLEASANT ST does not have units with dishwashers.
Does 495 PLEASANT ST have units with air conditioning?
No, 495 PLEASANT ST does not have units with air conditioning.
Have a question for 495 PLEASANT ST?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Pleasant Plaza
36 Dartmouth St
Malden, MA 02148
J Malden Center
190 Pleasant St
Malden, MA 02148
Residences at Malden Station
138 Pleasant Street
Malden, MA 02148
The Chase at Overlook Ridge (Malden)
4 Stone Lane
Malden, MA 02148
Gateway at Malden Center
14 Summer St
Malden, MA 02148
The Emery at Overlook Ridge
21 Quarry Lane
Malden, MA 02148
Malden Gardens
520 Main St
Malden, MA 02148

Similar Pages

Malden 1 BedroomsMalden 2 Bedrooms
Malden 2 Bedrooms, 2 BathroomsMalden Apartments with Gym
Malden Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Boston, MACambridge, MAQuincy, MALowell, MAWorcester, MAProvidence, RIBrookline, MAFramingham, MA
Waltham, MASomerville, MAManchester, NHMedford, MAWeymouth Town, MANashua, NHNewton, MARevere, MA
Marlborough, MAHaverhill, MAArlington, MABrockton, MAWoburn, MAFall River, MAWatertown Town, MAWarwick, RI

Nearby Neighborhoods

Malden Center
Maplewood

Apartments Near Colleges

Rhode Island CollegeProvidence College
Becker CollegeHult International Business School
Berklee College of Music
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity