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330 SALEM STREET
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330 SALEM STREET

330 Salem Street · (781) 589-6587
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Location

330 Salem Street, Malden, MA 02148
Maplewood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 4 · Avail. now

$1,600

1 Bed · 1 Bath · 600 sqft

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Amenities

some paid utils
range
refrigerator
Unit Amenities
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Property Amenities
LOVELY BRICK BUILDING AFFORDABLE 3 ROOMS 1 BR. WITH SMALL EAT IN KITCHEN-RENT INCLUDES HEAT AND HOT WATER-TENANT PAYS GAS FOR STOVE AND ELECTRIC. AMPLE STREET PARKING ON BOTH SIDES OF STREET. SEVERAL BUS LINES TO MALDEN, WELLINGTON AND SULLIVAN STATIONS-ORANGE LINE AND ALSO TO BLUE LINE IN REVERE AND SQ. ONE MALL. GREAT LAYOUT WITH SPACIOUS L.R. AND QUEEN SIZE BR. AND SMALL EAT IN KITCHEN. H.W. FLOORS. LOTS OF LIGHT SO BRING THE PLANTS AND PICTURES. EASY ACCESS TO SHOPS, STORES, AND MAJOR ROADS. RENT IS BASED ON OCCUPANCY-MAX OF 2 ADULTS. NO PETS PLEASE. 2nd... FLOOR UNIT-NO ELEVATOR. H.W. FLOORS IN L.R. AND BR. .NEW PICS COMING SOON. NO PETS AT ALL. ALL UNITS WILL REMAIN AVAILABLE UNTIL COMPLETE PAPERWORK, SIGNED LEASES AND ALL MONIES ARE RECEIVED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 330 SALEM STREET have any available units?
330 SALEM STREET has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 330 SALEM STREET currently offering any rent specials?
330 SALEM STREET is not currently offering any rent specials.
Is 330 SALEM STREET pet-friendly?
No, 330 SALEM STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malden.
Does 330 SALEM STREET offer parking?
No, 330 SALEM STREET does not offer parking.
Does 330 SALEM STREET have units with washers and dryers?
No, 330 SALEM STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 330 SALEM STREET have a pool?
No, 330 SALEM STREET does not have a pool.
Does 330 SALEM STREET have accessible units?
No, 330 SALEM STREET does not have accessible units.
Does 330 SALEM STREET have units with dishwashers?
No, 330 SALEM STREET does not have units with dishwashers.
Does 330 SALEM STREET have units with air conditioning?
No, 330 SALEM STREET does not have units with air conditioning.
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