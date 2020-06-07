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65 Middle St.
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65 Middle St.

65 Middle Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

65 Middle Street, Boston, MA 02127
Columbus Park - Andrew Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,300

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 650 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 65 Middle St. have any available units?
65 Middle St. has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 65 Middle St. have?
Some of 65 Middle St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 65 Middle St. currently offering any rent specials?
65 Middle St. isn't currently offering any rent specials.
Is 65 Middle St. pet-friendly?
No, 65 Middle St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 65 Middle St. offer parking?
No, 65 Middle St. does not offer parking.
Does 65 Middle St. have units with washers and dryers?
No, 65 Middle St. does not offer units with in unit laundry.
Does 65 Middle St. have a pool?
No, 65 Middle St. does not have a pool.
Does 65 Middle St. have accessible units?
No, 65 Middle St. does not have accessible units.
Does 65 Middle St. have units with dishwashers?
Yes, 65 Middle St. has units with dishwashers.
Have a question for 65 Middle St.?
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