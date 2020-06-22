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525 East 2nd St.
Last updated June 10 2020 at 8:25 PM

525 East 2nd St.

525 East Second Street · (617) 269-6400
COVID-19 Update
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Location

525 East Second Street, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,800

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3 Bed · 3 Bath · 1608 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
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Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 525 East 2nd St. have any available units?
525 East 2nd St. has a unit available for $4,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 525 East 2nd St. have?
Some of 525 East 2nd St.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 525 East 2nd St. currently offering any rent specials?
525 East 2nd St. isn't currently offering any rent specials.
Is 525 East 2nd St. pet-friendly?
No, 525 East 2nd St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 525 East 2nd St. offer parking?
Yes, 525 East 2nd St. does offer parking.
Does 525 East 2nd St. have units with washers and dryers?
Yes, 525 East 2nd St. offers units with in unit laundry.
Does 525 East 2nd St. have a pool?
No, 525 East 2nd St. does not have a pool.
Does 525 East 2nd St. have accessible units?
No, 525 East 2nd St. does not have accessible units.
Does 525 East 2nd St. have units with dishwashers?
No, 525 East 2nd St. does not have units with dishwashers.
Have a question for 525 East 2nd St.?
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