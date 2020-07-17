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246 West Broadway
Last updated July 11 2020 at 8:29 AM

246 West Broadway

246 West Broadway · (617) 999-0597
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Location

246 West Broadway, Boston, MA 02127
D Street - West Broadway

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,000

3 Bed · 2 Bath · 1550 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 246 West Broadway have any available units?
246 West Broadway has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 246 West Broadway have?
Some of 246 West Broadway's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 246 West Broadway currently offering any rent specials?
246 West Broadway is not currently offering any rent specials.
Is 246 West Broadway pet-friendly?
No, 246 West Broadway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 246 West Broadway offer parking?
No, 246 West Broadway does not offer parking.
Does 246 West Broadway have units with washers and dryers?
Yes, 246 West Broadway offers units with in unit laundry.
Does 246 West Broadway have a pool?
No, 246 West Broadway does not have a pool.
Does 246 West Broadway have accessible units?
No, 246 West Broadway does not have accessible units.
Does 246 West Broadway have units with dishwashers?
Yes, 246 West Broadway has units with dishwashers.
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