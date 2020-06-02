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1 Ross Pl.
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1 Ross Pl.

1 Ross Place · (617) 999-0597
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Location

1 Ross Place, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,500

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2 Bed · 1 Bath · 1050 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1 Ross Pl. have any available units?
1 Ross Pl. has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 1 Ross Pl. have?
Some of 1 Ross Pl.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1 Ross Pl. currently offering any rent specials?
1 Ross Pl. isn't currently offering any rent specials.
Is 1 Ross Pl. pet-friendly?
No, 1 Ross Pl. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 1 Ross Pl. offer parking?
Yes, 1 Ross Pl. does offer parking.
Does 1 Ross Pl. have units with washers and dryers?
Yes, 1 Ross Pl. offers units with in unit laundry.
Does 1 Ross Pl. have a pool?
No, 1 Ross Pl. does not have a pool.
Does 1 Ross Pl. have accessible units?
No, 1 Ross Pl. does not have accessible units.
Does 1 Ross Pl. have units with dishwashers?
Yes, 1 Ross Pl. has units with dishwashers.
Have a question for 1 Ross Pl.?
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