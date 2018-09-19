All apartments in Indianapolis
Find more places like 1226 South Glen Arm Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Indianapolis, IN
/
1226 South Glen Arm Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1226 South Glen Arm Road

1226 South Glen Arm Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Indianapolis
See all
Chapel Hill - Ben Davis
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1226 South Glen Arm Road, Indianapolis, IN 46241
Chapel Hill - Ben Davis

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
accepts section 8
carport
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
TOTALLY RENOVATED 3 BEDROOM 1.5 BATHROOM RED BRICK RANCH HOME FEATURING BRAND NEW CARPETING AND FRESH PAINT THROUGHOUT THE HOME IN LOVELY NEUTRAL TONES. BOTH THE BRAND NEW BATHROOMS AND KITCHEN HAVE BEAUTIFUL VINYL WOOD FLOORING AS WELL! NEW INTERIOR LIGHT FIXTURES ALL THROUGH THE HOME. WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM, SPACIOUS KITCHEN WITH ALL APPLIANCES INCLUDED! LARGE FAMILY ROOM, AND LIVING ROOM BOASTING A DECORATIVE FIREPLACE. NEW HVAC SYSTEM AND NEW WATER HEATER. ONE CAR GARAGE PLUS A CARPORT! LARGE BACKYARD AND SCREENED IN PORCH TO ENJOY GOOD TIMES WITH FAMILY AND FRIENDS THROUGHOUT THE SEASONS. BEAUTIFUL MATURE TREES ON THIS LOT AND LOTS OF STORAGE SPACE.

QUIET NEIGHBORHOOD CONVENIENTLY LOCATED FOR QUICK COMMUTE TO DOWNTOWN INDY OR THE WEST SIDE.

THIS HOME IS NOT AVAILABLE FOR SECTION 8.

Rental Terms: Rent: $1,050, Application Fee: $50, Available Now

Pet Policy: Cats allowed, Small dogs allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1226 South Glen Arm Road have any available units?
1226 South Glen Arm Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 1226 South Glen Arm Road have?
Some of 1226 South Glen Arm Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1226 South Glen Arm Road currently offering any rent specials?
1226 South Glen Arm Road is not currently offering any rent specials.
Is 1226 South Glen Arm Road pet-friendly?
Yes, 1226 South Glen Arm Road is pet friendly.
Does 1226 South Glen Arm Road offer parking?
Yes, 1226 South Glen Arm Road offers parking.
Does 1226 South Glen Arm Road have units with washers and dryers?
No, 1226 South Glen Arm Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1226 South Glen Arm Road have a pool?
No, 1226 South Glen Arm Road does not have a pool.
Does 1226 South Glen Arm Road have accessible units?
No, 1226 South Glen Arm Road does not have accessible units.
Does 1226 South Glen Arm Road have units with dishwashers?
No, 1226 South Glen Arm Road does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Best Cities for Pets 2019
Best Cities for Families 2019
Top 10 Tips for Saving on Rent
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Riverchase
2730 River Chase Dr
Indianapolis, IN 46214
Heathmoore Apartments
5984 Heathmoore Dr
Indianapolis, IN 46237
Ambassador
39 E 9th St
Indianapolis, IN 46204
Frederick Square
3028 N Webster Ave
Indianapolis, IN 46226
Retreat Northwest
1130 Racquet Club North Dr
Indianapolis, IN 46260
Pangea Prairies
4525 N Arlington Ave
Indianapolis, IN 46226
Turnverein
902 N Meridian St
Indianapolis, IN 46204
Ashton Pointe Apartments of Indianapolis
42 N Lawndale Ave
Indianapolis, IN 46224

Similar Pages

Indianapolis 1 BedroomsIndianapolis 2 Bedrooms
Indianapolis Apartments with ParkingIndianapolis Pet Friendly Places
Indianapolis Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Bloomington, INCarmel, INGreenwood, INFishers, IN
Noblesville, INMuncie, INColumbus, INLawrence, IN
Plainfield, INLafayette, INBrownsburg, INWestfield, IN

Nearby Neighborhoods

Downtown IndianapolisEastsideChapel Hill Ben Davis
St. Vincent GreenbriarSnacks Guion CreekSouth Perry
Near EastsideCrooked Creek

Apartments Near Colleges

University of IndianapolisMarian University
Indiana University-Purdue University-IndianapolisButler University
Ivy Tech Community College