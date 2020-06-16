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512 North MCCLURG Court
Last updated May 19 2020 at 5:36 PM

512 North MCCLURG Court

512 North Mcclurg Court · (800) 795-1010
COVID-19 Update
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Location

512 North Mcclurg Court, Chicago, IL 60611
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 1109 · Avail. now

$1,950

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 673 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
doorman
gym
on-site laundry
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media room
FULLY FURNISHED LARGE AND TOTALLY UPGRADED STUDIO FOR RENT WITH UNBELIEVABLE SOUTH, WEST VIEWS OF THE CITY AND LAKE!!! CONDO FEATURES WOOD FLOORS, LARGE OPEN KITCHEN WITH GRANITE, TONS OF CLOSET SPACE. STAINLESS STEEL APPLIANCES. BEAUTIFUL WALK IN SHOWER WITH ELEGANT FINISHES. 512 N MCCLURG IS LOCATED IN THE CENTER OF STREETERVILLE, VERY CLOSE TO NORTHWESTERN HOSPITAL, WHOLE FOODS, TARGET, AMC 21 MULTIPLEX MOVIE THEATER THAT HOUSES A BOWLING ALLEY , BANK, WALGREENS , MICHIGAN AVENUE, RESTAURANTS, BEACH, LAKE & THE LIST GOES ON... BUILDING HAS 24 HOUR DOORMAN, NEW SUNDECK, PART ROOM, WORKOUT ROOM, RECEIVING ROOM, STORAGE LOCKER, LAUNDRY ROOM, DRY CLEANERS, & MORE. A MUST SEE!!!!!! (Due to the COVID-19 restrictions in showings at present please send us your information and we will send you the virtual tour of the property, also we will inform you when these restrictions will be eased off.)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 512 North MCCLURG Court have any available units?
512 North MCCLURG Court has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 512 North MCCLURG Court have?
Some of 512 North MCCLURG Court's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 512 North MCCLURG Court currently offering any rent specials?
512 North MCCLURG Court isn't currently offering any rent specials.
Is 512 North MCCLURG Court pet-friendly?
No, 512 North MCCLURG Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 512 North MCCLURG Court offer parking?
Yes, 512 North MCCLURG Court does offer parking.
Does 512 North MCCLURG Court have units with washers and dryers?
No, 512 North MCCLURG Court does not offer units with in unit laundry.
Does 512 North MCCLURG Court have a pool?
No, 512 North MCCLURG Court does not have a pool.
Does 512 North MCCLURG Court have accessible units?
No, 512 North MCCLURG Court does not have accessible units.
Does 512 North MCCLURG Court have units with dishwashers?
Yes, 512 North MCCLURG Court has units with dishwashers.
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